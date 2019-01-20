С двух сторон выбриты виски: 14-летняя девушка пропала после ссоры с мамой в Новосибирске

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-20T13:33:21+03:00

Юлия ушла в черных джинсах и леггинсах и спортивной кофте. Фото: "Лиза Алерт" в Новосибирске

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Волонтеры объявили поиски 14-летней девушки. Юлия Александровна Самойлова пропала 17 января. Девочка поссорилась с мамой и не пришла в назначенный час на встречу с ней в Заельцовском районе. Подросток сбежала с подругой, на розыск которой в полицию никто заявлений пока не подавал.

— Юлия ростом около 160 сантиметров, нормального телосложения с длинными прямыми каштановыми волосами, — описывают девушку в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске. — У нее карие глаза.

Из особых примет — с двух сторон выбриты виски.

Юлия была онлайн в соцсетях вчера, но на связь не выходит. Фото: "Лиза Алерт" в Новосибирске

Юлия ушла в черных джинсах и леггинсах и спортивной кофте.

— Это девочка из села Ярково, но в городе учиться в интернате, — добавили знакомые девушки в группе. — Если не ошибаюсь, ее не в первый раз уже ищут.