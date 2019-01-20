Нырнул даже бразилец: почти 40 тысяч новосибирцев искупались в прорубях в Крещение

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-20T11:40:13+03:00

Больше всех человек посетили купель в Ленинском районе

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Спасатели подвели итоги крещенских купаний в Новосибирске. Всего нырнуть в прорубь решили 39,5 тысяч человек. Самой популярной стала купель в Ленинском районе. Наш фоторепортаж с купаний можно посмотреть ЗДЕСЬ.

— На карьере Юго-Западного жилмассива нырнуть пришли 11,2 тысячи человек, — отметили в группе Спасатели МАСС в Новосибирске. — Несмотря на массовость праздника, все мероприятие прошло в штатном режиме, без происшествий.

Нырнуть в прорубь приходили не только сибиряки. Среди желающих искупаться был замечен бразилец.

— На купели на улице Софийская в Советском районе города решил искупаться в проруби представитель жаркой и далекой от нас страны из Латинской Америки — солнечной Бразилии, — добавили в МАСС.