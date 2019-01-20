2019-01-20T11:05:35+03:00
Общество

«Крещение стало флешмобом»: чиновницу раскритиковали за фото с ныряния в прорубь

Пользователь соцсетей возмутила подпись со словами: «Поддержу флешмоб!»
Александра БРУНЯ
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Новосибирцев возмутила подпись к фото. Фото: соцсетиНовосибирцев возмутила подпись к фото. Фото: соцсети
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Фотография купания в проруби чиновницы из Новосибирска вызвала волну недоумения в соцсетях. Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска выложила фото с крещенского купания на своей страничке и подписала: «Поддержу флешмоб!».

Чиновница тут же нарвалась на критику.

— Крещение во все времена было таинство, а в наше стало флешмоб... скверно, — прокомментировала фото пользователь Анжелика.

— Вот именно таким образом купания перешли уже во флешмоб, и да, они ничего общего с духовностью не имеют. Если вы, конечно, об этом знаете, — отметил Евгений.

В свою очередь Анна Терешкова ответила комментаторам:

— Флешмоб — это про выкладывание фотографий!

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