Оставил без мемов: сибиряк украл 380 метров интернет-кабеля

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-20T09:58:16+03:00

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Жители одного из домов на улице Селезнева пусть и ненадолго, но остались в ноябре без интернета. С чердака их жилья молодой новосибирец украл интернет-кабель. Парень унес 380 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

В итоге 22-летнего ранее не судимого молодого человека задержали до того, как он успел кабель продать. Похищенное правоохранители изъяли, возбудили уголовное дело за «Кражу» и отпустили парня под подписку о невыезде.

Напомним, что самое строгое наказание за "Кражу" - это лишение свободы на срок до двух лет.