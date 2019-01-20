Оставил без мемов: сибиряк украл 380 метров интернет-кабеля
Похищенное успели изъять полицейские
Сибиряк украл кабеля на 2 тысячи рублей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жители одного из домов на улице Селезнева пусть и ненадолго, но остались в ноябре без интернета. С чердака их жилья молодой новосибирец украл интернет-кабель. Парень унес 380 метров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.
В итоге 22-летнего ранее не судимого молодого человека задержали до того, как он успел кабель продать. Похищенное правоохранители изъяли, возбудили уголовное дело за «Кражу» и отпустили парня под подписку о невыезде.
Напомним, что самое строгое наказание за "Кражу" - это лишение свободы на срок до двух лет.