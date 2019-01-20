Молодые и амбициозные: Андрей Травников поприветствовал полуфиналистов конкурса «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-20T09:37:25+03:00

От Новосибирской области по итогам дистанционного тестирования в полуфинал вышли 95 человек, из них 40 — младше 35 лет

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Губернатор Новосибирской области пожелал успеха в конкурсе «Лидеры России» полуфиналистам нашего региона. Участники приехали на выполнение заданий в Новосибирск. Андрей Травников отметил ,что подобные состязания создают эффективные социальные лифты.

— Конкурс позволит пополнить команду управленцев и всей России, и каждого региона, — подчеркнул глава Новосибирской области.

В полуфинал от Сибирского федерального округа в этом году после дистанционного тестирования прошли 326 человек, из них почти 30% из Новосибирской области, а это 95 конкурсантов. При этом из них 40 человек младше 35 лет. В основном конкурсанты родом из Новосибирска, но есть участники и из области: из Бердска — 4 человека, из Краснообска — 2 человека, и по одному представителю из Багана, Тогучина и Черепанова.

По итогам очного тестирования к окружному полуфиналу были допущены 69 участников из нашего региона. Теперь они в течение двух дней будут бороться за выход в финал.

Отметим, что в этом году у конкурса есть изменения. Например, задание — «Сердце лидера». Участник должен выявить актуальную социальную проблему в своем регионе и с помощью команды выполнить проект по ее устранению.