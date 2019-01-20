2019-01-20T08:10:13+03:00
Общество

Из ночного клуба — сразу на тест: экспресс-анализ на ВИЧ теперь можно сдать и ночью

В Новосибирске организовали ночную работу тест-мобилей
Александра БРУНЯ
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Тест-мобили будут стоять иногда и вблизи ночных клубов.Тест-мобили будут стоять иногда и вблизи ночных клубов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Для того, чтобы каждый мог проверить свой ВИЧ-статус, в Новосибирске было принято решение расширить график работы тест-мобилей. Теперь они выезжают на улицы города и ночью.

— Всего за первые сутки тестирование ночью прошли восемь человек. Потребность очень большая. Люди говорили, что не смогли бы прийти в другое время из-за своей занятости, — рассказала «КП»-Новосибирск» Елена Фаст, заведующая центром СПИД в Новосибирске. — Всего за прошлый год тестирование прошли 47,5 тысяч человек в четырех тест-мобилях. Из них впервые обследовались 30 тысяч.

Прохождение теста абсолютно бесплатно и занимает в среднем 10-15 минут.

Расписание работы тест-мобилей ночью:

24.01.2019: ул. Зорге, 47/2 (площадка перед кинотеатром Рассвет) 23.00-02.00;

25.01.2019: ул. Вокзальная магистраль, 16 (перед «Peopls») 23.00-02.00;

26.01.2019: ул. Гоголя, 15, ТЦ «Юпитер» 23.00-02.00;

31.01.2019: Рынок на Комсомольской, 23а/1 (площадка у торгового центра) 23.00-02.00.

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