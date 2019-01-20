Манул из миллиона стружек: сибирский мастер делает необычные фигурки животных

СЕГОДНЯ 07:45 2019-01-20T07:45:04+03:00

Самая сложная из пятнадцати скульптур — манул. На его создание ушло почти пять лет.

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Новосибирцы могут полюбоваться на очень необычные фигурки. В Музее природы открылась выставка красноярского мастера Сергея Бобкова под названием «Пером и топором». Умелец придумал собственную технологию для создания необычных фигурок животных.

— Скульптуры создаются из древесной стружки, при этом все они анатомически достоверны, — отмечают в музее.

Мастер создает каждое перышко и ворсинку своих животных в ручную. Самая сложная из пятнадцати скульптур — манул. На его создание ушло почти пять лет, ведь он собран более чем из миллиона стружек, тогда как на остальные фигуры ушло 150-200 тысяч ворсинок.