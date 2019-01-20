Манул из миллиона стружек: сибирский мастер делает необычные фигурки животных
Новосибирцы могут полюбоваться на очень необычные фигурки. В Музее природы открылась выставка красноярского мастера Сергея Бобкова под названием «Пером и топором». Умелец придумал собственную технологию для создания необычных фигурок животных.
— Скульптуры создаются из древесной стружки, при этом все они анатомически достоверны, — отмечают в музее.
Мастер создает каждое перышко и ворсинку своих животных в ручную. Самая сложная из пятнадцати скульптур — манул. На его создание ушло почти пять лет, ведь он собран более чем из миллиона стружек, тогда как на остальные фигуры ушло 150-200 тысяч ворсинок.
Скульптуры создаются из древесной стружки, при этом все они анатомически достоверны. Фото: Музей природы