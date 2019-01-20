Погода в Новосибирске на день: 20 января будет минус 2 градуса

СЕГОДНЯ 06:17 2019-01-20T06:17:43+03:00

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В воскресение в Новосибирске будет необычно тепло для зимы. Погода явно решила побаловать сибиряков, ведь днем температура будем чуть ниже нуля градусов. По прогнозам синоптиков, в светлое время суток будет до минус двух-трех градусов. При этом в течение дня обещают пасмурную погоду.

— Ночью температура воздуха опустится до минус четырех градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет южный, три метра в секунду.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам теплое воскресение и экстремально высокие температуры. Согласно данным сервиса весь день будет идти небольшой снег. Температура днем может опуститься до максимум минус четырех градусов, а как стемнеет, понизится еще на один градус. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться еще холоднее — на минус девять градусов.