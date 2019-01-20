2019-01-20T06:17:43+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 20 января будет минус 2 градуса

Весь день будет облачно, возможен небольшой снег
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Ветер будет южный, три метра в секунду.Ветер будет южный, три метра в секунду.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В воскресение в Новосибирске будет необычно тепло для зимы. Погода явно решила побаловать сибиряков, ведь днем температура будем чуть ниже нуля градусов. По прогнозам синоптиков, в светлое время суток будет до минус двух-трех градусов. При этом в течение дня обещают пасмурную погоду.

— Ночью температура воздуха опустится до минус четырех градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Ветер будет южный, три метра в секунду.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам теплое воскресение и экстремально высокие температуры. Согласно данным сервиса весь день будет идти небольшой снег. Температура днем может опуститься до максимум минус четырех градусов, а как стемнеет, понизится еще на один градус. При этом в светлое время суток, по данным сервиса, погода будет ощущаться еще холоднее — на минус девять градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Все круто, но белые лосины полнят»: сибирячка показала откровенный танец под «Запах снов»
«Куда смотрели оба?»: в Новосибирске трактор протаранил троллейбус
Крещение 2019: более 17 тысяч новосибирцев окунулись в купели
Бил металлической трубой: новосибирец дважды ограбил своего знакомого
В Новосибирске столкнулись пять автомобилей: пострадал человек
Потерял сознание в авто: спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в собственной машине
Ребенок беременной женщины, совершившей суицид в новосибирской больнице, умер
В Новосибирске беременная женщина совершила самоубийство в больнице
Погода на день в Новосибирске: в Крещение будет минус 5 градусов
«Люди жизнь спасают, а тут такое дикарье»: неадекватный новосибирец громил машину «Скорой помощи»
Крещение–2019: новосибирцы выстроились в очередь к купели
Собакасумкин: в новосибирском метро появилась девушка с необычным аксессуаром