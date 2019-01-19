2019-01-19T15:37:57+03:00
Происшествия

«Куда смотрели оба?»: в Новосибирске трактор протаранил троллейбус

К счастью, никто не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла на улице Челюскинцев. Фото: «Альянс».Авария произошла на улице Челюскинцев. Фото: «Альянс».
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В субботу, 19 января, необычная авария произошла на Челюскинцев в Новосибирске: там столкнулись снегоуборочный трактор и грузовик.

- Трактор двигался по улице Челюскинцев в сторону Нарымской и убирал снег, - сообщает аварийный комиссариант «Альянс». - При маневрировании у дома №2 водитель трактора столкнулся с троллейбусом. К счастью, никто в аварии не пострадал.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ДПС: никто из водителей своей вины не признает, поэтому правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. И пользователи соцсетей в комментариях в группе «Инцидент Новосибирск» обсуждают произошедшую аварию:

- Дорожники виноваты, плохо почищено, - считают одни.

- Куда смотрели оба? Непонятно, - пишут другие.

- Они вообще при маневрах в зеркала не смотрят, - уверены третьи.

- Дефлектор отлетел, все теперь, трагедия, - шутят четвертые.

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