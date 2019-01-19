«Куда смотрели оба?»: в Новосибирске трактор протаранил троллейбус
В субботу, 19 января, необычная авария произошла на Челюскинцев в Новосибирске: там столкнулись снегоуборочный трактор и грузовик.
- Трактор двигался по улице Челюскинцев в сторону Нарымской и убирал снег, - сообщает аварийный комиссариант «Альянс». - При маневрировании у дома №2 водитель трактора столкнулся с троллейбусом. К счастью, никто в аварии не пострадал.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники ДПС: никто из водителей своей вины не признает, поэтому правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. И пользователи соцсетей в комментариях в группе «Инцидент Новосибирск» обсуждают произошедшую аварию:
- Дорожники виноваты, плохо почищено, - считают одни.
- Куда смотрели оба? Непонятно, - пишут другие.
- Они вообще при маневрах в зеркала не смотрят, - уверены третьи.
- Дефлектор отлетел, все теперь, трагедия, - шутят четвертые.