Крещение 2019: более 17 тысяч новосибирцев окунулись в купели

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-19T14:36:18+03:00

В купелях уже искупались более 17 тысяч новосибирцев. Фото: Даба ДАБАЕВ

О том, как проходит Крещение 2019 в столице Сибири, рассказали спасатели

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Новосибирск продолжает праздновать Крещение 2019, и сибирские спасатели рассказали о том, сколько горожан искупались в купелях.

- Самой первой начала работать купель на пляже пляже «Бумеранг»: она открылась в полночь, и еще до 8 утра там успели искупаться 3100 человек, - сообщают в муниципальной аварийно-спасательной службе.

К полудню нырнули в прорубь 5700 человек, а к четырем часам вечера искупались уже 17090 сибиряков.

- Больше всего купающихся было в Советском районе - 5000 человек - и на карьере Юго-западном - 4000 новосибирцев, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Все проходит без происшествий.

К слову, сегодня дольше всего будет работать купель на карьере Юго-западном: спасатели будет там дежурить до полуночи. Там есть палатки с горячим чаем для обогрева, чтобы после купаний новосибирцы не мерзли.