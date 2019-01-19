Бил металлической трубой: новосибирец дважды ограбил своего знакомого

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-19T13:43:41+03:00

Полиция предполагает, что жулик мог быть причастным к другим преступлениям. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

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В пятницу, 18 января, за помощью к полицейским обратился 37-летний житель Заельцовского района, которого ограбил собственный знакомый.

- Оказалось что речь идет о 23-летнем парне, который два месяц назад освободился из колонии, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Он выбил дверь квартиры пострадавшего новосибирца, бил его металлической трубой, а потом забрал у него 6 тысяч рублей и скрылся. Пострадавшего сибиряка доставили в больницу.

Но на этом злоключения новосибирца не закончились: спустя несколько часов этот же знакомый снова вломился в его квартиру. На этот раз он забрал два ноутбука и сотовый телефон.

Вскоре правоохранителям удалось задержать жулика: ему предъявлены обвинения по ч.3 ст.162 и ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой и кража). ПОка решается вопрос об избрании меры пресечения для грабителя, полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям. Всех, кто пострадал от его действий, просят обратиться в полицию по тел. (383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-76.