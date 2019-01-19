В Новосибирске столкнулись пять автомобилей: пострадал человек

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-19T12:19:51+03:00

Все пять машин в аварии серьезно пострадали. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В субботу, 19 января, серьезная авария произошла в Заельцовском районе, на пересечении улиц Кропоткина и Брестской: там столкнулись сразу пять автомобилей.

- В ДТП попали ВАЗ-2112, Toyota Mark 2, внедорожник Lexus LX470, а также Hyundai Solaris и Toyota Duet,- сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Удар был настолько сильным, что все автомобили получили серьезные повреждения:

- У ВАЗ-2112 пострадала левая часть, у Lexus LX470, который врезался в сугроб, Toyota Duet разбита передняя часть, а у Hyundai Solaris еще и задняя часть машины, - перечисляют в новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, в аварии пострадал один человек: какие точно он получил травмы, пока не сообщается. На месте сейчас работают врачи «Скорой помощи» и сотрудники ГИБДД.

Автомобили столкнулись на пересечении улиц Кропоткина и Брестской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»