2019-01-19T12:19:51+03:00
Происшествия

В Новосибирске столкнулись пять автомобилей: пострадал человек

На месте работают сотрудники ГИБДД
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Все пять машин в аварии серьезно пострадали.Все пять машин в аварии серьезно пострадали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В субботу, 19 января, серьезная авария произошла в Заельцовском районе, на пересечении улиц Кропоткина и Брестской: там столкнулись сразу пять автомобилей.

- В ДТП попали ВАЗ-2112, Toyota Mark 2, внедорожник Lexus LX470, а также Hyundai Solaris и Toyota Duet,- сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Удар был настолько сильным, что все автомобили получили серьезные повреждения:

- У ВАЗ-2112 пострадала левая часть, у Lexus LX470, который врезался в сугроб, Toyota Duet разбита передняя часть, а у Hyundai Solaris еще и задняя часть машины, - перечисляют в новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, в аварии пострадал один человек: какие точно он получил травмы, пока не сообщается. На месте сейчас работают врачи «Скорой помощи» и сотрудники ГИБДД.

Автомобили столкнулись на пересечении улиц Кропоткина и Брестской. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Автомобили столкнулись на пересечении улиц Кропоткина и Брестской.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Потерял сознание в авто: спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в собственной машине
Ребенок беременной женщины, совершившей суицид в новосибирской больнице, умер
В Новосибирске беременная женщина совершила самоубийство в больнице
Погода на день в Новосибирске: в Крещение будет минус 5 градусов
«Люди жизнь спасают, а тут такое дикарье»: неадекватный новосибирец громил машину «Скорой помощи»
Крещение–2019: новосибирцы выстроились в очередь к купели
Собакасумкин: в новосибирском метро появилась девушка с необычным аксессуаром
Потратили больше 2 миллиардов: в министерстве ЖКХ рассказали об увеличении темпов капремонта
Купели на Крещение – 2019: в Новосибирске будет работать только одна ночная прорубь
Хочешь похудеть — выключи свет: сибирские ученые назвали неожиданную причину лишнего веса
Выехал на «встречку» и погиб, ребенок в больнице: водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП под Новосибирском
Вместо «пятого размера» - жуткая лысина: девушка лишилась волос после увеличения груди
В карман куртки: продавец колбасы заплатит 15 тысяч штрафа за взятку полицейскому
Сибирячка с татуировками и шрамами пропала в Новосибирске: может быть дезориентирована
Бес в ребро: немолодой новосибирец ограбил с ножом секс-шоп и его ищет полиция
Бизнес на пару: во время спецоперации под Новосибирском задержали торговавших «синтетикой» сожителей
«Плачет, как ребенок»: неадекватный сибиряк выкинул щенка с третьего этажа, сломав ему три лапы
«Он гепатитом или СПИДом не болен?»: аниматор на квесте укусил до крови сибирячку
Чемодан с пантами: из Толмачево пытались вывезти 60 килограммов икры и мясо краба
«Убийство в Восточном экспрессе»: новосибирцы обсуждают парней и девушку, уснувших на полу в метро
Погода на день в Новосибирске: 18 января будет минус 7 градусов и туманы
«Они хоть живы?»: парней, уснувших в подъезде, затравили в соцсетях
Котики не пропадут: зоозащитники будут принимать животных от инвалидов, попавших в больницу
30 лет на троих: в Новосибирске осудили членов цыганской наркогруппировки, продававших гашиш
В Новосибирской области может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
Лиса, хорьки и ежик: в Новосибирске снимают фильм о разочаровавшемся Дед Морозе и новогоднем чуде
Проверено на мышах: сибирские генетики заявили, что вирус Зика убивает опухоль мозга