Потерял сознание в авто: спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в собственной машине
Вечером 18 января на улице Герцена в беду попал 58-летний новосибирец: он потерял сознание в собственном авто, припаркованном на обочине.
- О том, что мужчина не двигается, дежурному в 17.03 сообщили очевидцы, которые сами не смогли открыть машину и помочь человеку, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе.
Экипаж спасателей был на месте уже через семь минут, в 17.10: в «Тойоте» действительно находился мужчина, который никак не реагировал на стуки в машину и речь окружающих.
- Тогда спасатели обеспечили доступ в салон автомобиля врачам «Скорой помощи»: они с помощью нашатырного спирта привели мужчину в чувство, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе. - В телефоне мужчины спасатели нашли номер его супруги, которую спасатели попросили придти и забрать вещи из автомобиля.
Самого мужчину врачи «Скорой помощи» доставили в 34-ю городскую больницу.
Cпасатели помогли мужчине, который потерял сознание в собственной машине.