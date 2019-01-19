2019-01-19T11:15:49+03:00
Происшествия

Потерял сознание в авто: спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в собственной машине

Неравнодушные прохожие увидели сибиряка, попавшего в беду, и вызвали помощь
Татьяна СОЛОВОВА
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Уже через семь минут после вызова спасатели были на месте ЧП. Фото: МАСС.Уже через семь минут после вызова спасатели были на месте ЧП. Фото: МАСС.
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Вечером 18 января на улице Герцена в беду попал 58-летний новосибирец: он потерял сознание в собственном авто, припаркованном на обочине.

- О том, что мужчина не двигается, дежурному в 17.03 сообщили очевидцы, которые сами не смогли открыть машину и помочь человеку, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Экипаж спасателей был на месте уже через семь минут, в 17.10: в «Тойоте» действительно находился мужчина, который никак не реагировал на стуки в машину и речь окружающих.

- Тогда спасатели обеспечили доступ в салон автомобиля врачам «Скорой помощи»: они с помощью нашатырного спирта привели мужчину в чувство, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе. - В телефоне мужчины спасатели нашли номер его супруги, которую спасатели попросили придти и забрать вещи из автомобиля.

Самого мужчину врачи «Скорой помощи» доставили в 34-ю городскую больницу.

Cпасатели помогли мужчине, который потерял сознание в собственной машине.

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