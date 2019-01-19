Ребенок беременной женщины, совершившей суицид в новосибирской больнице, умер
ЧП в новосибирской областной клинической произошло накануне Крещения: 39-летняя женщина, у которой была первая беременность, совершила суицид.
- Когда тело умершей роженицы обнаружили под окнами больницы, врачи до последнего боролись за жизнь ее ребенка, - рассказал корреспондентам «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. - Уже умершей женщине экстренно сделали кесарево сечение, ребенка поместили в отделение детской реанимации.
Малыш прожил несколько часов, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.
- Ребенок умер, - коротко комментируют в новосибирской областной клинической больнице. - Пока идет следственная проверка, никакой другой информации разглашать мы не имеем права.
«Комсомольская правда» просит всех очевидцев произошедшего и всех, кто знал погибшую женщину, связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.