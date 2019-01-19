2019-01-19T10:02:46+03:00
Происшествия

Ребенок беременной женщины, совершившей суицид в новосибирской больнице, умер

Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не смогли
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачам не удалось спасти ребенка.Врачам не удалось спасти ребенка.Фото: Влад КОМЯКОВ
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ЧП в новосибирской областной клинической произошло накануне Крещения: 39-летняя женщина, у которой была первая беременность, совершила суицид.

- Когда тело умершей роженицы обнаружили под окнами больницы, врачи до последнего боролись за жизнь ее ребенка, - рассказал корреспондентам «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах. - Уже умершей женщине экстренно сделали кесарево сечение, ребенка поместили в отделение детской реанимации.

Малыш прожил несколько часов, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

- Ребенок умер, - коротко комментируют в новосибирской областной клинической больнице. - Пока идет следственная проверка, никакой другой информации разглашать мы не имеем права.

«Комсомольская правда» просит всех очевидцев произошедшего и всех, кто знал погибшую женщину, связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

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