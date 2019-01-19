2019-01-19T00:19:49+03:00
Происшествия

«Люди жизнь спасают, а тут такое дикарье»: неадекватный новосибирец громил машину «Скорой помощи»

Следователи уже начали проверку по этому делу
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирец бил машину на глазах у прохожих.Новосибирец бил машину на глазах у прохожих.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ЧП произошло накануне Крещения, вечером 18 января: новосибирцы, оказавшиеся на пересечении улиц Бориса Богаткова и Пролетарской, стали свидетелями того, как парень громил автомобиль «Скорой помощи».

- Молодой человек сломал зеркало машины и пытался разбить стекло со стороны водительского места, - сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Очевидцы уверяют, что новосибирец бил машину около 20 минут. А также предполагают, что могло стать причиной конфликта.

- Тот неадекват швырнул свою даму на землю и начал орать на неё, «Скорая» была на перекрёстке и чтобы как-то повлиять на него, включила сирену и подъехала прямо к парню. Он понял, что это внимание для него и его понесло, впервые видел, что человек бросается на автомобиль, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Следователи уже начали проверку по этому делу. А пользователи соцсетей сейчас не скупятся на эмоции в комментариях:

- Люди службу несут, жизнь, скорее всего, спасают ,а тут такое дикарье встречается !

Страшно! – пишут одни.

- Когда уже водителям скорых выдадут спец средства против таких неадекватов, - спрашивают вторые.

Не зная ситуации, трудно что то сказать. Но выглядит происходящие нехорошо, - считают третьи.

Неадекватный новосибирец громил машину «Скорой помощи».

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