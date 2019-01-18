Крещение–2019: новосибирцы выстроились в очередь к купели

18 Янв. 22:53 2019-01-18T23:01:31+03:00

Корреспонденты «Комсомолки» встретили Крещение-2019 на ночном купании в проруби и подготовили этот репортаж [фото]

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С погодой на Крещение-2019 новосибирцам повезло: градусник в полночь показывал минус 11 градусов. Поэтому желающих окунуться в единственную работающую ночью купель на пляже «Бумеранг» собралось немало.

Уже к полуночи у проруби было около 200 человекФото: Даба ДАБАЕВ

- Народу много, и все прибывают: только к началу купаний собралось больше двух сотен человек, сейчас, наверное, уже больше пятисот, - рассказал наш фотокорреспондент Даба Дабаев, встречавший праздник вместе с сибиряками на ночных купаниях. – Многие новосибирцы стараются сфотографировать родных на телефоны, из-за этого образовалась толкучка.

Во время купаний возле проруби постоянно дежурили спасателиФото: Даба ДАБАЕВ

Кстати, по дороге на пляж ситуация из-за ажиотажа не лучше: несмотря на позднее время, образовалась километровая пробка.

Окунуться в прорубь рискнули не только мужчины, но и девушкиФото: Даба ДАБАЕВ

Чтобы обеспечить безопасность всех купающихся, около проруби постоянно дежурят 7-8 спасателей. Также там есть полиция, машины «Скорой помощи». А еще оборудовано палатки, где люди греются и пьют чай.