2019-01-18T23:01:31+03:00
Общество

Крещение–2019: новосибирцы выстроились в очередь к купели

Корреспонденты «Комсомолки» встретили Крещение-2019 на ночном купании в проруби и подготовили этот репортаж [фото]
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Окунуться в прорубь пришли сотни человекОкунуться в прорубь пришли сотни человекФото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

С погодой на Крещение-2019 новосибирцам повезло: градусник в полночь показывал минус 11 градусов. Поэтому желающих окунуться в единственную работающую ночью купель на пляже «Бумеранг» собралось немало.

Уже к полуночи у проруби было около 200 человек Фото: Даба ДАБАЕВ

Уже к полуночи у проруби было около 200 человекФото: Даба ДАБАЕВ

- Народу много, и все прибывают: только к началу купаний собралось больше двух сотен человек, сейчас, наверное, уже больше пятисот, - рассказал наш фотокорреспондент Даба Дабаев, встречавший праздник вместе с сибиряками на ночных купаниях. – Многие новосибирцы стараются сфотографировать родных на телефоны, из-за этого образовалась толкучка.

Во время купаний возле проруби постоянно дежурили спасатели Фото: Даба ДАБАЕВ

Во время купаний возле проруби постоянно дежурили спасателиФото: Даба ДАБАЕВ

Кстати, по дороге на пляж ситуация из-за ажиотажа не лучше: несмотря на позднее время, образовалась километровая пробка.

Окунуться в прорубь рискнули не только мужчины, но и девушки Фото: Даба ДАБАЕВ

Окунуться в прорубь рискнули не только мужчины, но и девушкиФото: Даба ДАБАЕВ

Чтобы обеспечить безопасность всех купающихся, около проруби постоянно дежурят 7-8 спасателей. Также там есть полиция, машины «Скорой помощи». А еще оборудовано палатки, где люди греются и пьют чай.

Замерзшие в проруби новосибирцы могли отогреться в палатках Фото: Даба ДАБАЕВ

Замерзшие в проруби новосибирцы могли отогреться в палаткахФото: Даба ДАБАЕВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Люди жизнь спасают, а тут такое дикарье»: неадекватный новосибирец громил машину «Скорой помощи»
Собакасумкин: в новосибирском метро появилась девушка с необычным аксессуаром
Потратили больше 2 миллиардов: в министерстве ЖКХ рассказали об увеличении темпов капремонта
Купели на Крещение – 2019: в Новосибирске будет работать только одна ночная прорубь
Хочешь похудеть — выключи свет: сибирские ученые назвали неожиданную причину лишнего веса
Выехал на «встречку» и погиб, ребенок в больнице: водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП под Новосибирском
Вместо «пятого размера» - жуткая лысина: девушка лишилась волос после увеличения груди
В карман куртки: продавец колбасы заплатит 15 тысяч штрафа за взятку полицейскому
Сибирячка с татуировками и шрамами пропала в Новосибирске: может быть дезориентирована
Бес в ребро: немолодой новосибирец ограбил с ножом секс-шоп и его ищет полиция
Бизнес на пару: во время спецоперации под Новосибирском задержали торговавших «синтетикой» сожителей
«Плачет, как ребенок»: неадекватный сибиряк выкинул щенка с третьего этажа, сломав ему три лапы
«Он гепатитом или СПИДом не болен?»: аниматор на квесте укусил до крови сибирячку
Чемодан с пантами: из Толмачево пытались вывезти 60 килограммов икры и мясо краба
«Убийство в Восточном экспрессе»: новосибирцы обсуждают парней и девушку, уснувших на полу в метро
Погода на день в Новосибирске: 18 января будет минус 7 градусов и туманы
«Они хоть живы?»: парней, уснувших в подъезде, затравили в соцсетях
Котики не пропадут: зоозащитники будут принимать животных от инвалидов, попавших в больницу
30 лет на троих: в Новосибирске осудили членов цыганской наркогруппировки, продававших гашиш
В Новосибирской области может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
Лиса, хорьки и ежик: в Новосибирске снимают фильм о разочаровавшемся Дед Морозе и новогоднем чуде
Проверено на мышах: сибирские генетики заявили, что вирус Зика убивает опухоль мозга