Собакасумкин: в новосибирском метро появилась девушка с необычным аксессуаром

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-18T15:57:58+03:00

Как вам такая сумочка? Фото: https://vk.com/subwaynsk

Изменить размер текста: A A

В паблике «Мода новосибирского метро» появилась фотография девушки с сумкой оригинальной формы: аксессуар представлял собой небольшую собачку из кожи. В последнее время подобные атрибуты активно набирают популярность, что приносит неплохой доход дизайнерам. Стоит такая сумочка как породистый щенок - около 10 тысяч рублей.

Нестандартную деталь не смогли оставить без внимания и пользователи соцсетей, в комментариях под постом люди активно обсуждают необычный образ девушки.

— Собакасумкин, — шутят одни.

— Мне показалось, что это автоматик, — пишут другие.

— Где взять такую сумку, — интересуются третьи.