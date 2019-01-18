Собакасумкин: в новосибирском метро появилась девушка с необычным аксессуаром
Сумка в форме собаки привлекла внимание пассажиров
Как вам такая сумочка? Фото: https://vk.com/subwaynsk
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В паблике «Мода новосибирского метро» появилась фотография девушки с сумкой оригинальной формы: аксессуар представлял собой небольшую собачку из кожи. В последнее время подобные атрибуты активно набирают популярность, что приносит неплохой доход дизайнерам. Стоит такая сумочка как породистый щенок - около 10 тысяч рублей.
Нестандартную деталь не смогли оставить без внимания и пользователи соцсетей, в комментариях под постом люди активно обсуждают необычный образ девушки.
— Собакасумкин, — шутят одни.
— Мне показалось, что это автоматик, — пишут другие.
— Где взять такую сумку, — интересуются третьи.