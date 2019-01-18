2019-01-18T14:28:50+03:00
Недвижимость

Потратили больше 2 миллиардов: в министерстве ЖКХ рассказали об увеличении темпов капремонта

В 2018 году были отремонтированы 729 дома
Александра БРУНЯ
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Уровень сбора за 2018 год составил 99,7%.Уровень сбора за 2018 год составил 99,7%.
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В министерстве ЖХК Новосибирской области поделились итогами работы по капитальному ремонту за прошлый год, на который потратили более 2 миллиардов рублей. При этом из областного бюджета было выделено 97,5 миллионов рублей на реализацию программы в 105 домах.

— Отремонтированы всего 729 многоквартирных домов, что на 8% больше объемов капитального ремонта 2017 года, — сообщила Елена Макавчик, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. — Мы планируем сохранить такой темп работ и ремонтировать не менее 700 домов в год.

При этом, как отмечают эксперты, задолженность людей по взносам неуклонно падает. Самые высокие показатели собираемости помимо Новосибирска в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Северном, Усть-Таркском и Чистоозерном районах. Уровень сбора за 2018 год составил 99,7%.

— С 2017 года нами было направлено более 40 тысяч обращений в суд на общую сумму в 491 миллионов рублей, — поделилась цифрами Татьяна Кожевникова, исполнительный директор Фонда ЖКХ.

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