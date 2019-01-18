2019-01-18T13:49:39+03:00
Общество

Купели на Крещение – 2019: в Новосибирске будет работать только одна ночная прорубь

Где будут открыты купели на Крещение – 2019 в Новосибирске, читайте в нашем материале
Татьяна СОЛОВОВА
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Окунуться в полночь новосибирцы смогут в Советском районе.Окунуться в полночь новосибирцы смогут в Советском районе.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Окунуться 19 января в прорубь – одна из главных крещенских традиций, и даже в морозы купели на Крещение - 2019 будут открыты. Правда, как оказалось, ночью в Новосибирске будет работать только одна официальная прорубь – в Советском районе.

- Купель в парке «У моря Обского» (на пляже «Бумеранг») откроется в полночь 19 января и проработает до 18.00, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. – На всех остальных прорубях будет идти подготовка к купаниям.

А вот когда можно будет окунуться в других прорубях:

- на реке Обь в микрорайон Затон (ул. Заобская, 97) – с 10.00 до 24.00

- протока на реке Обь в районе микрорайона «Европейский берег» - с 10.00 до 24.00

- карьер на Юго-Западном жилмассиве – с 8.00 до 24.00

- озеро «Жемчужина Сибири» - с 9.00 до 21.00

- озеро «Спартак» - с 10.00 до 24.00

- акватория пожарного причала в Ленинском районе – с 8.00 до 20.00

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