Купели на Крещение – 2019: в Новосибирске будет работать только одна ночная прорубь
Окунуться 19 января в прорубь – одна из главных крещенских традиций, и даже в морозы купели на Крещение - 2019 будут открыты. Правда, как оказалось, ночью в Новосибирске будет работать только одна официальная прорубь – в Советском районе.
- Купель в парке «У моря Обского» (на пляже «Бумеранг») откроется в полночь 19 января и проработает до 18.00, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. – На всех остальных прорубях будет идти подготовка к купаниям.
А вот когда можно будет окунуться в других прорубях:
- на реке Обь в микрорайон Затон (ул. Заобская, 97) – с 10.00 до 24.00
- протока на реке Обь в районе микрорайона «Европейский берег» - с 10.00 до 24.00
- карьер на Юго-Западном жилмассиве – с 8.00 до 24.00
- озеро «Жемчужина Сибири» - с 9.00 до 21.00
- озеро «Спартак» - с 10.00 до 24.00
- акватория пожарного причала в Ленинском районе – с 8.00 до 20.00