2019-01-18T11:20:28+03:00
Общество

В карман куртки: продавец колбасы заплатит 15 тысяч штрафа за взятку полицейскому

Женщина-мясник попыталась откупиться от полицейского взяткой за продажу колбасы из «ГАЗели» и теперь заплатит штраф в 30-кратном размере
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Женщина торговала колбасой и мясом во дворе дома прямо из "ГАЗели".Женщина торговала колбасой и мясом во дворе дома прямо из "ГАЗели".Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
Изменить размер текста:

В Железнодорожном районе Новосибирска суд оштрафовал женщину, торговавшую во дворе дома из машины мясом за взятку в 500 рублей.

— Суд установил, что 10 декабря 2018 года заместитель начальника ОУУП и ПДН отдела полиции № 2 «Железнодорожный» возле жилого дома №19 по улице 1905 года обнаружил незаконную торговлю продуктами. Женщина продавала колбасные изделия и мясо птицы из кузова «ГАЗели», что являлось незаконным,- рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Полицейский приступил к составлению протокола на месте, но продавец, чтобы избежать административную ответственность, во время оформления протокола положила правоохранителю в карман куртки 500 рублей, чтобы он не выписывал штраф. Однако незаконные действия женщины были пресечены.

— Суд признал 41-летнюю Ирину Чувякову виновной по статье — мелкое взяточничество. По результатам рассмотрения уголовного дела ей назначен штраф: она должна заплатить 15 тысяч рублей,- добавили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хочешь похудеть — выключи свет: сибирские ученые назвали неожиданную причину лишнего веса
Выехал на «встречку» и погиб, ребенок в больнице: водитель «Тойоты» устроил массовое ДТП под Новосибирском
Вместо «пятого размера» - жуткая лысина: девушка лишилась волос после увеличения груди
Сибирячка с татуировками и шрамами пропала в Новосибирске: может быть дезориентирована
Бес в ребро: немолодой новосибирец ограбил с ножом секс-шоп и его ищет полиция
Бизнес на пару: во время спецоперации под Новосибирском задержали торговавших «синтетикой» сожителей
«Плачет, как ребенок»: неадекватный сибиряк выкинул щенка с третьего этажа, сломав ему три лапы
«Он гепатитом или СПИДом не болен?»: аниматор на квесте укусил до крови сибирячку
Чемодан с пантами: из Толмачево пытались вывезти 60 килограммов икры и мясо краба
«Убийство в Восточном экспрессе»: новосибирцы обсуждают парней и девушку, уснувших на полу в метро
Погода на день в Новосибирске: 18 января будет минус 7 градусов и туманы
«Они хоть живы?»: парней, уснувших в подъезде, затравили в соцсетях
Котики не пропадут: зоозащитники будут принимать животных от инвалидов, попавших в больницу
30 лет на троих: в Новосибирске осудили членов цыганской наркогруппировки, продававших гашиш
В Новосибирской области может появиться научно-образовательный центр мирового уровня
Лиса, хорьки и ежик: в Новосибирске снимают фильм о разочаровавшемся Дед Морозе и новогоднем чуде
Проверено на мышах: сибирские генетики заявили, что вирус Зика убивает опухоль мозга