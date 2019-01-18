В карман куртки: продавец колбасы заплатит 15 тысяч штрафа за взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-18T11:20:28+03:00

Женщина торговала колбасой и мясом во дворе дома прямо из "ГАЗели". Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Женщина-мясник попыталась откупиться от полицейского взяткой за продажу колбасы из «ГАЗели» и теперь заплатит штраф в 30-кратном размере

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В Железнодорожном районе Новосибирска суд оштрафовал женщину, торговавшую во дворе дома из машины мясом за взятку в 500 рублей.

— Суд установил, что 10 декабря 2018 года заместитель начальника ОУУП и ПДН отдела полиции № 2 «Железнодорожный» возле жилого дома №19 по улице 1905 года обнаружил незаконную торговлю продуктами. Женщина продавала колбасные изделия и мясо птицы из кузова «ГАЗели», что являлось незаконным,- рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Полицейский приступил к составлению протокола на месте, но продавец, чтобы избежать административную ответственность, во время оформления протокола положила правоохранителю в карман куртки 500 рублей, чтобы он не выписывал штраф. Однако незаконные действия женщины были пресечены.

— Суд признал 41-летнюю Ирину Чувякову виновной по статье — мелкое взяточничество. По результатам рассмотрения уголовного дела ей назначен штраф: она должна заплатить 15 тысяч рублей,- добавили в ведомстве.