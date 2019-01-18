Бес в ребро: немолодой новосибирец ограбил с ножом секс-шоп и его ищет полиция

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-18T10:25:07+03:00

Мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Фото: МВД по Новосибирской области.

Полицейские в Новосибирске ищут мужчину, который за три дня совершил два грабежа

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В Новосибирске полиция ищет мужчину, который занимается грабежами, из последнего он ограбил секс-шоп, его добычей стали 3 тысячи рублей.

— Полиция устанавливает личность мужчины в возрасте около 50 лет, который, угрожая ножом, совершил два разбойных нападения в магазинах, расположенных в Ленинском и Центральном районах Новосибирска,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Первое преступление было совершено 15 января в магазине на Красном проспекте, 13, второе — 17 января по адресу Проспект Карла Маркса, 1, где мужчина ограбил секс-шоп «Дон Феромон». В первом случае мужчина забрал 5000 рублей, во втором — 3200 рублей.

В полиции отметили, что грабитель попал на камеру видеонаблюдения, записи с камер изъяты. Возбуждены уголовные дела по статье — разбой.

Всех, кому что-либо известно о мужчине, просят обратиться в полицию по телефонам 232-26-47, 232-28-40, 232-27-05, 8- 953-793-25-89. Конфиденциальность гарантируется.