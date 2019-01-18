2019-01-18T09:10:23+03:00
Происшествия

Бизнес на пару: во время спецоперации под Новосибирском задержали торговавших «синтетикой» сожителей

Полицейские вместе с отрядом специального назначения «Гром» поймали пару, торговавшую наркотиками в Бердске
Надежда ЯРКОВА
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Пара сожителей тороговала наркотиками в Бердске. Фото: МВД по Новосибирской области.Пара сожителей тороговала наркотиками в Бердске. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали пару, занимавшуюся в Бердске «семейным» бизнесом: торговлей синтетических наркотиков.

— Задержанные — жители Бердска — ранее не судимая 28-летняя женщина и ее 38-летний сожитель, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков. По информации полиции, женщина выполняла работу оператора, а ее подельник забирал оптовые партии наркотиков и делал по городу тайники-закладки для последующего их сбыта клиентам,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Подозреваемые были задержаны во время спецоперации полицейскими при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

Во время личного досмотра у подозреваемого мужчины нашли наркотическое средство синтетического происхождения массой более 22 граммов.

— Возбуждено уголовное дело по статье — покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере,- отметили в ведомстве. — Проводится дальнейшее расследование.

Мужчина был задержан во время спецоперации. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчина был задержан во время спецоперации. Фото: МВД по Новосибирской области.

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