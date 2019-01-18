«Плачет, как ребенок»: неадекватный сибиряк выкинул щенка с третьего этажа, сломав ему три лапы

СЕГОДНЯ 08:30 2019-01-18T08:30:50+03:00

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Случай произошел в начале января в Дзержинском районе. Неадекватный хозяин выкинул с балкона третьего этажа щенка, который чудом остался жив.

— К нам в центр обратилась за помощью девушка. Она рассказала, что подобрала щенка, которого сосед выбросил с 3-его этажа. Внешне никаких переломов не было, но мы отправили щенка в клинику, ему сделали снимки, где стало понятно, что у него сломаны три лапы из четырех. Девушка, которая подобрала щенка, была в шоке и сначала просто уехала, но потом забрала его к себе домой. Однако требовалось скорое медицинское вмешательство, операция проводилась в два этапа: первая — на таз и заднюю конечность, вторая — где ему собрали две передние лапы. На первую девушка сама его отвезла, на вторую уже мы и сейчас, пока у него период выздоровления, он побудет у нас в центре. Он и сейчас здесь, плачет, как ребенок, не понимая, за что с ним так жестоко обошлись,- рассказала «КП» — Новосибирск руководитель Базы реабилитации НСО Кольцово Анастасия Батуева.

Она добавила, что щенок — обычная дворняжка, малышу около двух месяцев, и весит он как кошка, килограммов 5.

Анастасия поделилась, что мужчину, который выбросил щенка, нашли. Он сказал, что щенок его укусил на балконе, а он не рассчитал силы и животное перелетело через балкон. Также известно, что это далеко не первый случай жестокого обращения мужчины с животными.

— Несмотря на все это, в полиции в возбуждении уголовного дела нам отказали, сказали, что нет оснований для возбуждения дела, но человек должен понять, что так делать — это неправильно,- отметила Светлана Плюхина, которая на данный момент занимается поисками юриста.

— Мы ищем юриста, готового нам помочь на безвозмездной основе, поскольку у центра на это денег нет. Сейчас нам предлагают помощь юристы, не имеющие опыта работы, а те, к кому обратились мы, выставили нам счета за свои услуги, но мы такими средствами не располагаем,- добавила Светлана.

Сейчас девушки продолжают поиски юриста и надеются найти человека, готового им помочь привлечь к ответственности обидчика.