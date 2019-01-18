«Он гепатитом или СПИДом не болен?»: аниматор на квесте укусил до крови сибирячку

СЕГОДНЯ 06:42 2019-01-18T06:42:40+03:00

Жительница Новосибирска поделилась своими впечатлениями после похода на квест, где ее укусили

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В Новосибирске девушка осталась шокированной после посещения квеста «Ганнибал», где ее реально укусили.

— На квесте было грязно, бедно, неантуражно. Аниматоры — это толпа малолеток не чующих берегов, и один из них меня натурально укусил до крови. После моих претензий, мне сказали — а вас предупреждали, что у нас «хард», — описала произошедшее жительница Новосибирска на сервисе отзывов «Фламп».

Сибирячка была шокирована таким поведением аниматора, а также ответом администрации.

— Что, простите? Где перечень того, что дозволено аниматору? Может он мог меня еще доской с ржавыми гвоздями бить, а я и не в курсе? — возмущается она.

Теперь девушка переживает, что аниматор мог ее чем-нибудь заразить.

— А у этого аниматора вообще справка есть, что он гепатитом или СПИДом не болен, например? — не унимается возмущенная произошедшим сибирячка.