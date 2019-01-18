Чемодан с пантами: из Толмачево пытались вывезти 60 килограммов икры и мясо краба
За первые две недели нового года инспекторы таможни задержали в аэропорту Толмачево пассажиров, которые пытались вывезти из России осетровую и лососевую икру. На нарушителей завели административные дела по статье — недекларирование товаров.
— Таможенный контроль в аэропорту Толмачево изъял у пассажиров почти 3 килограмма осетровой икры, 58 килограммов икры лосося, 19 килограммов крабового мяса и 7 штук пантов марала. Так, среди нарушителей оказался гражданин республики Корея, в чемодане которого таможенники обнаружили 7 фрагментов рогов оленя,- рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.
Экспертиза показала, что рога являются необработанными пантами марала и, согласно закону, без ветеринарных документов и письменного декларирования из России их вывозить нельзя.
— Всего за первые две недели 2019 года в аэропорту Толмачево таможенники возбудили уже 29 административных дел, причем большую часть составляет нарушение — недекларирование товаров,- отметили в ведомстве.