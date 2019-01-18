Чемодан с пантами: из Толмачево пытались вывезти 60 килограммов икры и мясо краба

СЕГОДНЯ 05:40 2019-01-18T05:40:47+03:00

В Толмачево задержали пасажиров, которые пытались незаконно вывезти 60 килограммов икры и панты морала. Фото: новосибирской таможни.

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За первые две недели нового года инспекторы таможни задержали в аэропорту Толмачево пассажиров, которые пытались вывезти из России осетровую и лососевую икру. На нарушителей завели административные дела по статье — недекларирование товаров.

— Таможенный контроль в аэропорту Толмачево изъял у пассажиров почти 3 килограмма осетровой икры, 58 килограммов икры лосося, 19 килограммов крабового мяса и 7 штук пантов марала. Так, среди нарушителей оказался гражданин республики Корея, в чемодане которого таможенники обнаружили 7 фрагментов рогов оленя,- рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

Экспертиза показала, что рога являются необработанными пантами марала и, согласно закону, без ветеринарных документов и письменного декларирования из России их вывозить нельзя.

— Всего за первые две недели 2019 года в аэропорту Толмачево таможенники возбудили уже 29 административных дел, причем большую часть составляет нарушение — недекларирование товаров,- отметили в ведомстве.