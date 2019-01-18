2019-01-18T05:40:47+03:00
Общество

Чемодан с пантами: из Толмачево пытались вывезти 60 килограммов икры и мясо краба

Авиапассажиры пытались незаконно вывезти из Новосибирска килограммы черной икры и панты марала
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
В Толмачево задержали пасажиров, которые пытались незаконно вывезти 60 килограммов икры и панты морала. Фото: новосибирской таможни.В Толмачево задержали пасажиров, которые пытались незаконно вывезти 60 килограммов икры и панты морала. Фото: новосибирской таможни.
Изменить размер текста:

За первые две недели нового года инспекторы таможни задержали в аэропорту Толмачево пассажиров, которые пытались вывезти из России осетровую и лососевую икру. На нарушителей завели административные дела по статье — недекларирование товаров.

— Таможенный контроль в аэропорту Толмачево изъял у пассажиров почти 3 килограмма осетровой икры, 58 килограммов икры лосося, 19 килограммов крабового мяса и 7 штук пантов марала. Так, среди нарушителей оказался гражданин республики Корея, в чемодане которого таможенники обнаружили 7 фрагментов рогов оленя,- рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

Экспертиза показала, что рога являются необработанными пантами марала и, согласно закону, без ветеринарных документов и письменного декларирования из России их вывозить нельзя.

— Всего за первые две недели 2019 года в аэропорту Толмачево таможенники возбудили уже 29 административных дел, причем большую часть составляет нарушение — недекларирование товаров,- отметили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24