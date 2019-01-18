«Убийство в Восточном экспрессе»: новосибирцы обсуждают парней и девушку, уснувших на полу в метро
Пассажиры метро могли наблюдать странную пару, на которую напал сон прямо в вагоне метро. Причем парень уснул, растянувшись на пассажирском сидении, а девушка и вовсе — на полу.
Фото странно спящей парочки появилось в группе «Мода новосибирского метро». Новосибирцы, в свою очередь, не упустили возможности пошутить на тему удобно расположившихся на сиденье и полу молодых людях. Вот что комментаторы пишут по этому поводу:
— Когда в вагоне включили «Спокойной ночи малыши»,- шутит один.
— Убийство в «Восточном экспрессе»,- добавляет второй.
— Это что получается, отметили старый новый год, и на следующее утро от души отдыхают? — замечает третий.
— Теперь я знаю, что в тренде в этом году,- добавляет четвертый.
При этом кто-то разглядел на фото и третьего — спящего:
— Ну мужики пошли, хоть бы место даме с ребенком уступил,- пишет пятый.