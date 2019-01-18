2019-01-18T04:57:32+03:00
Общество

«Убийство в Восточном экспрессе»: новосибирцы обсуждают парней и девушку, уснувших на полу в метро

Новосибирцев рассмешили уснувшие на полу в вагоне метро в странных позах пассажиры
Надежда ЯРКОВА
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Сон застал сибиряков неожиданно и прямо в вагоне метро. Фото: vk.com/subwaynsk.Сон застал сибиряков неожиданно и прямо в вагоне метро. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Пассажиры метро могли наблюдать странную пару, на которую напал сон прямо в вагоне метро. Причем парень уснул, растянувшись на пассажирском сидении, а девушка и вовсе — на полу.

Фото странно спящей парочки появилось в группе «Мода новосибирского метро». Новосибирцы, в свою очередь, не упустили возможности пошутить на тему удобно расположившихся на сиденье и полу молодых людях. Вот что комментаторы пишут по этому поводу:

— Когда в вагоне включили «Спокойной ночи малыши»,- шутит один.

— Убийство в «Восточном экспрессе»,- добавляет второй.

— Это что получается, отметили старый новый год, и на следующее утро от души отдыхают? — замечает третий.

— Теперь я знаю, что в тренде в этом году,- добавляет четвертый.

При этом кто-то разглядел на фото и третьего — спящего:

— Ну мужики пошли, хоть бы место даме с ребенком уступил,- пишет пятый.

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