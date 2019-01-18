Погода на день в Новосибирске: 18 января будет минус 7 градусов и туманы

СЕГОДНЯ 03:55 2019-01-18T03:55:34+03:00

Сегодня в городе будет изморозь и туманы, на дорогах - гололед. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе будет минус 7 градусов и туманы, на дорогах гололед.

— В пятницу, 18 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 7-9 градусов, к ночи похолодает до минус 16-18 градусов, в пригороде возможно понижение до минус 24 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, днем метели. При прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 5-10 градусов, местами до минус 15 градусов. Ночная температура составит минус 14-19 градусов, при прояснениях до минус 27 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой снег, температура днем будет минус 12 градусов, ночью чуть холоднее — минус 13 градусов. В последующие дни характер погоды сильно не изменится, в выходные температура повысится, ожидается по-весеннему теплая погода, днем будет до минус 3 градусов и небольшой снег.