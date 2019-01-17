«Они хоть живы?»: парней, уснувших в подъезде, затравили в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-17T17:48:34+03:00

Скорее всего, они отключились после приема наркотика

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Жителей Новосибирска шокировали молодые люди, спящие в подъезде дома №120 по улице Кропоткина.

— Два гражданина решили отдохнуть, рядом валяются шприцы, — объяснили в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, где и появилось фото наркоманов.

Запись за несколько часов собрала более 500 комментариев.

— Они хоть живы? — спрашивают подписчики.

— Улетели в Интерстеллар, — шутят комментаторы.

— У кого-то горе в семье с такими родственниками, — переживают за родных наркоманов люди.

Но большинство комментариев более жесткие: «Скиньте их в мусоропровод», — предлагают новосибирцы. Впрочем нашлись и те, кто упрекнул автора снимка:

— А автор фото не вызвал скорую или полицию? Тупо отправил фото в паблик, красавчик, — написал один из подписчиков.