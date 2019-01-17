«Они хоть живы?»: парней, уснувших в подъезде, затравили в соцсетях
Жителей Новосибирска шокировали молодые люди, спящие в подъезде дома №120 по улице Кропоткина.
— Два гражданина решили отдохнуть, рядом валяются шприцы, — объяснили в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54, где и появилось фото наркоманов.
Запись за несколько часов собрала более 500 комментариев.
— Они хоть живы? — спрашивают подписчики.
— Улетели в Интерстеллар, — шутят комментаторы.
— У кого-то горе в семье с такими родственниками, — переживают за родных наркоманов люди.
Но большинство комментариев более жесткие: «Скиньте их в мусоропровод», — предлагают новосибирцы. Впрочем нашлись и те, кто упрекнул автора снимка:
— А автор фото не вызвал скорую или полицию? Тупо отправил фото в паблик, красавчик, — написал один из подписчиков.