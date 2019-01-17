Котики не пропадут: зоозащитники будут принимать животных от инвалидов, попавших в больницу

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-17T15:37:46+03:00

Теперь у кошек будет новый дом. Фото: Anastazia Pugoffkina\https://vk.com/anastazia_pugoffkina

Но для начала в здании, куда переехали общественники из благотворительной организации «Кошкино лукошко», нужно провести ремонт

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50 кошек из общественной организации «Кошкино лукошко» ждет переезд, животным с помещением помогло Всероссийское общество инвалидов Кировского района Новосибирска. Взамен зоозащитники теперь будут помогать обществу. Оказалось, частая история, что инвалид попадает в больницу, а питомца не с кем оставить. Не на улицу же его?

— Можно сказать, что они взяли нас под свою опеку, это социальное партнерство. Я рада, как ребенок, получился такой новогодний подарок, — рассказала «КП»-Новосибирск» зоозащитница Алена Мезенцева. — Четыре года мы искали жилье для наших животных, переезжали, последнее время жили в бытовках, таскались с пятилитровыми бутылкам воды, вечно то мороз, то воды нет, то плановое отключение электроэнергии. А тут — отопление, свет, вода.

Площадь помещения, в которое пускают зоозащитников, 41 квадратный метр. Пока там голые стены, нужен ремонт.

— Может быть, горожане откликнутся и помогут нам сделать ремонт? Там штукатурить надо, что-то делать с потолками, полами. Каким-то образом надо делать еще помывочную комнату для животных, — перечисляет Алена.

Если вы готовы помочь организации, звоните по телефону: 8-953-861-28-82.