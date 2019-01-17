2019-01-17T14:35:51+03:00
Наука

В Новосибирской области может появиться научно-образовательный центр мирового уровня

Заявка на его создании уже отправлена в федеральный центр в рамках реализации проекта «Академгородок 2.0»
Екатерина КОМЯКОВА
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Алексей Васильев рассказал о первых шагах по реализации проекта "Академгородок 2.0". Фото: nso.ruАлексей Васильев рассказал о первых шагах по реализации проекта "Академгородок 2.0". Фото: nso.ru
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В ближайшее время регион примет участие в конкурсе на создание научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Для чего это нужно рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев:

— В рамках национального проекта «Наука» и проекта «Академгородок 2.0» наш регион направил в Министерство науки и высшего образования РФ предложения и концепцию создания научно-образовательного центра (НОЦ) — он призван стать современным инструментом, обеспечивающим разработку и создание таких форм взаимодействия научных, образовательных и инновационных организаций, которые востребованы современной и будущей экономикой.

Научно-образовательный центр должен повысить внедрение новых технологий в экономику. По проекту одним из якорных участников центра станет Новосибирский государственный университет, к работе привлекут крупнейшие высокотехнологичные компании разных направлений в том числе: алгоритмы искусственного интеллекта, биомедицина, катализ и химические технологии, новые материалы, нефтегазовый комплекс и энергетика, фотоника, генетические технологии.

Справка КП

Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе университетов и организаций, действующих в реальном секторе экономики, является одной из задач, поставленных в майском Указе президента.

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