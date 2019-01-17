Лиса, хорьки и ежик: в Новосибирске снимают фильм о разочаровавшемся Дед Морозе и новогоднем чуде

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-17T12:50:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 16 января в Новосибирске кинокомпания ПроЛайф совместно со студией ВиДиВ, приступили к съемкам двухсерийного полнометражного художественного фильма «Сказка наяву». Съемки проходят под руководством директора картины Даль Василисы и режиссера Юрия Бабичева.

— Это будет романтическая комедия о том, как Дед Мороз, разочарованный уже давно повзрослевшими «детьми», решает уйти на заслуженный отдых, снимая с себя полномочия главного волшебника. Снегурочка, оставшись одна накануне Нового Года, обращается за помощью к лесным жителям, которые разносят детям в праздник подарки, а также к подросткам, которые помогают найти Деда Мороза и вернуть в повседневную жизнь волшебство,- рассказала о сюжете картины директор Василиса Даль.

В фильме авторы хотят показать, что чудо — это сами люди и в себя нужно верить. Фильм учит таким важным жизненным ценностям, как вера и доброта, любовь и бескорыстная помощь. Он напоминает о том, что в жизни всегда найдется место чуду и рядом с нами есть те, кто придет на помощь, когда ты готов эту помощь принять, доверяя себе, другим и в целом, этому миру.

— Сьемки проходили уже в турагенстве, в кафе и пабах Новосибирска. В субботу будем снимать настоящую свадьбу нашей актрисы в Центральном загсе, после в апарт-отеле сцену, где «принц» дарит кольцо с бриллиантом, делая предложение девушке. Следующие сцены будут с участием лесных животных, превращающихся в детей, которые помогают Снегурочке. В них будут задействованы живые лиса, хорьки, белая голубка и ежик,- уточнила Василиса Даль.

Она добавила, что окончание съемок запланировано на конец марта, показ фильма на большом экране — на декабрь 2019 года.