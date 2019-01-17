Проверено на мышах: сибирские генетики заявили, что вирус Зика убивает опухоль мозга

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-17T11:44:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники «Института цитологии и генетики СО РАН» вместе с вирусологами из наукограда

Кольцово работают над созданием нового средства по лечению наиболее частой опухоли головного мозга — глиобластомы. Помогает им в этом вирус Зика.

— Еще во время массовых вакцинаций в СССР в 1960-70-х годах специалисты отметили случаи выздоровления отдельных пациентов с онкологическими заболеваниями после прививок. Это послужило основой для создания нового отдельного направления в терапии онкологических заболеваний- виротерапия. И теперь это становится одним из основных направлений в развитии борьбы с опухолью, — рассказали в пресс-службе СО РАН.

Вирус Зика стал известен всему миру, когда в 2016 году во время подготовки к летним олимпийским играм в Бразилии случилась вспышка этого заболевания. Он включает в себя 53 вида РНК-содержащих вирусов, которые вызывают у человека такие заболевания, как лихорадку денге и лихорадку Западного Нила. Во время беременности вирус поражает головной мозг плода из-за чего ребенок может родиться инвалидом. У взрослых людей болезнь протекает легче — чаще всего в форме легкой лихорадки, не требующей особого лечения.

Сибирские ученые решили проверить, будет ли вирус Зика атаковать опухолевые клетки головного мозга так же, как и здоровые. Для этого лабораторным мышам сначала подсадили клетки человеческой глиобластомы, после чего ввели вирус Зика. Результаты первых экспериментов показали свою эффективность.

— Мы увидели, что вирус атакует клетки опухоли и замедляет их рост, не нанося при этом существенного ущерба остальному организму. Первым мышам мы подсаживали клетки глиобластомы под кожу, в дальнейшем мы повторим эксперимент уже на опухоли мозга. И если результаты подтвердятся — это откроет возможность для разработки терапевтической стратегии лечения опухолей головного мозга у человека, — отметил один из ведущих участников проекта, старший научный сотрудник лаборатории генетики лабораторных животных ФИЦ ИЦИГ СО РАН, д.б.н. Иван Разумов

По словам ученых, созданный ими препарат будет содержать новую, не опасную для здорового человека конструкцию. Скорее всего, это будет либо ослабленный штамм, либо генетически отредактированная версия вируса (которая сохранит лишь необходимые для лечения свойства).

В ближайшее время ученые планируют запустить новую серию экспериментов.