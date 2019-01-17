Любители сыра: новосибирские полицейские ищут парней, которые нагло украли из магазина продукты

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-17T12:08:07+03:00

Пятеро парней нагло украли из магазина продукты. Стоп-кадр с видео МВД по Новосибирской области.

Все пятеро парней попали на камеру, установленную в магазине

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Инцидент произошел в одном из магазинов в Дзержинском районе: по камерам в магазине видно, как парни зашли и начали нагло распихивать продукты по карманам. Полицейские устанавливают личности подозреваемых в совершении грабежа молодых людей.

— В полицию сообщение о преступлении поступило вечером 15 января: ранее, 14 января в 18:30 в продуктовый магазин по улице Авиастроителей, 27, зашли пятеро парней в возрасте около 20-22 лет. Они открыто завладели продуктами питания на сумму 3 тысячи рублей, после чего скрылись с похищенным,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, уточнив, что парни украли сыр.

Парни попали на камеру видеонаблюдения, установленную в зале магазина, видеозапись с камеры наблюдения была изъята полицией. По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье — грабеж.

Всех, кому что-либо известно о молодых людях с камеры, просят обратиться в полицию по телефонам 232-14-14, 232-14-35, 232-14-16, 232-15-01. Конфиденциальность гарантируется.