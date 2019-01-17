2019-01-17T10:20:09+03:00
Общество

Проводить по-людски: прокурор добился создания ритуальной службы в городе под Новосибирском

В Купино, что под Новосибирском, не было службы, занимавшейся похоронами в городе
Надежда ЯРКОВА
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В Купино местные власти через суд заставили открыть похоронную службу в городе.В Купино местные власти через суд заставили открыть похоронную службу в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Теперь администрация города Купино обязана открыть в городе свою похоронную службу.

— В 2018 году прокуратура Купинского района во время проверки по обращению горожан выяснила, что в городе Купино нет специализированной службы по вопросам похоронного дела. Это нарушало права горожан на получение услуг по погребению на безвозмездной основе. Создание службы по вопросам похоронного дела было возложено на местную администрацию,- рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Тогда прокурор вынес местным властям представление решить этот вопрос, на что глава города Купино ответил, что создание специализированной похоронной службы будет решено при рассмотрении вопроса о формировании бюджета города на 2019 год. Однако, при утверждении бюджета деньги на создания специализированной службы по вопросам похоронного дела, так и не были выделены.

— Тогда прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Купино в суд. В иске он просил признать незаконным бездействия администрации города, а также обязать создать в городе специализированную службу по вопросам похоронного дела,- отметили в прокуратуре.

14 января Купинский районный суд рассмотрел исковое заявление и в полном объеме удовлетворил требования прокурора.

В ведомстве добавили, что исполнение решения суда взято в прокуратуре на контроль.

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