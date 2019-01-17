Жизнь с бабушкой: переехавший в Москву орангутан Матику привыкает к новому месту и родственнице

СЕГОДНЯ 08:30 2019-01-17T08:34:18+03:00

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Орангутана Матику, от которого отказалась мама, перевезли из Новосибирска в Московский зоопарк, где проживает его бабушка.

— Пока что Матику по-прежнему очень привязан к людям, которые за ним ухаживают. При это, к каждому из них у маленького орангутана особое отношение. Зоологи очень много занимаются с детенышем, проводят с ним специализированные тренинги. Он постепенно привыкает к большому вольеру, который начинает постепенно исследовать. Также продолжается процесс его знакомства с Личаной, которая приходится Матику бабушкой,- рассказали в Московском зоопарке.

Бабушка реагирует на Матику доброжелательно, однако все основное внимание по-прежнему уделает своему детенышу — Джелаю. А вот взрослый самец, который также проживает с ними в вольере, проявляет к Матику больший интерес.

Напомним, родившийся в новосибирском зоопарке Матику получил травму головы во время родов. В течение нескольких дней за его жизнь боролись врачи. После операции и успешного курса реабилитации новосибирские зоологи попробовали вернуть малыша матери Мишель, однако она не проявила к нему интереса. Специалисты связывают это с тем, что Мишель стала матерью достаточно рано (в возрасте девяти лет), а также была разлучена с детенышем после рождения. Тогда было принято решение отправить малыша в зоопарк Москвы, где проживает его бабушка.

В московском зоопарке надеются, что Матику удастся стать полноценным членом группы орангутанов и продолжить полноценно развиваться и расти.