Телефонный террорист: новосибирец «заминировал» парковку в центре Новосибирска

СЕГОДНЯ 07:53 2019-01-17T07:53:41+03:00

В среду вечером в центре полиция перекрыла на время лдорогу в центре. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В полицию поступил звонок с сообщение о минировании парковки «СитиЦентра» в центре Новосибирска

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Вчера вечером в Центральном районе полицейские с кинологами оцепили территорию бизнес-центра из-за сообщения о ложном минировании.

— В среду, 16 января около 6 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на территории парковки бизнес-центра «СитиЦентр» по улице Депутатской находится взрывное устройство. Приехавшие на место сотрудники полиции вместе с кинологами оцепили и обследовали территорию парковки и здания бизнес-центра, а также временно был закрыт проезд по улице рядом с бизнес-центром. После обследования каких-либо предметов, представляющих угрозу жизни или здоровью людей, обнаружено не было,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Позже был установлен звонивший мужчина — житель Новосибирска.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложной информации о факте терроризма,- добавили в ведомстве.