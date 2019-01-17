Телефонный террорист: новосибирец «заминировал» парковку в центре Новосибирска
Вчера вечером в Центральном районе полицейские с кинологами оцепили территорию бизнес-центра из-за сообщения о ложном минировании.
— В среду, 16 января около 6 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на территории парковки бизнес-центра «СитиЦентр» по улице Депутатской находится взрывное устройство. Приехавшие на место сотрудники полиции вместе с кинологами оцепили и обследовали территорию парковки и здания бизнес-центра, а также временно был закрыт проезд по улице рядом с бизнес-центром. После обследования каких-либо предметов, представляющих угрозу жизни или здоровью людей, обнаружено не было,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Позже был установлен звонивший мужчина — житель Новосибирска.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложной информации о факте терроризма,- добавили в ведомстве.