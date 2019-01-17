Душевно приняли: новосибирский дальнобойщик лишился 80 тысяч, оказавшись проездом в Хабаровске

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-17T07:03:57+03:00

Дальнобойщик из Новосибирска отмечая знакомство с местным жителем в Хабаровске, наутро оказался без денег

Изменить размер текста: A A

Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в краже денег у дальнобойщика из Новосибирска, которые он потратил на покупку телефона своей девушке.

— В полицию с заявлением о краже денег обратился 38-летний житель Новосибирска. Мужчина поведал, что работает дальнобойщиком и проездом остановился в Хабаровске, где и познакомился с местным жителем и предложил отметить знакомство в салоне машины. Во время распития спиртных напитков водитель большегруза уснул, а подозреваемый украл у спящего из кармана куртки 80 тысяч рублей, после чего скрылся,- рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В кратчайшие сроки полицейским удалось найти и задержать виновного в краже, им оказался 27-летний безработный хабаровчанин. Как стало известно, украденные деньги мужчина потратил на покупку мобильного телефона для своей девушки.

— Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, угоны и кражи. Сейчас он находится под стражей,- отметили в ведомстве. — Возбуждено уголовное дело по статье — кража.