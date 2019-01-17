Звонок от прокурора: мошенники просят доверчивых новосибирцев пополнить счет на телефоне

СЕГОДНЯ 06:33 2019-01-17T06:33:56+03:00

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Жителей города предупреждают о том, что в Новосибирской области возобновились случаи телефонных мошенничеств.

— Телефонные аферисты звонят по телефону и представившись работником ведомства, приглашают «жертву» в прокуратуру под различными предлогами: получить копию акта проверки, привезти какие-нибудь документы и прочее. А «по дороге в прокуратуру» они просят пополнить баланс на одном или нескольких номерах сотовых телефонов на сумму от одной до нескольких тысяч рублей. Обманщики обещают вернуть деньги при встрече в здании прокуратуры, однако, этого не происходит, поскольку это «развод» мошенников,- рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что при поступлении подобных звонков либо получении достоверной информации о совершении коррупционных проступков работниками прокуратуры Новосибирской области, новосибирцев просят сообщить об этом дежурному прокурору по телефону: 210-28-15.