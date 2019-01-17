Азартные грабители: в Новосибирске задержали нападавших на букмекерские конторы сибиряков

СЕГОДНЯ 04:43 2019-01-17T04:43:43+03:00

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В Новосибирске полицейские задержали с поличным подозреваемых в серии разбоев: при себе у них имелись маски и оружие.

— В среду, 16 января около 4 часов утра в Новосибирске во время спецоперации сотрудники Управления уголовного розыска при поддержке сотрудников Росгвардии задержали с поличным шестерых подозреваемых в разбойных нападениях на букмекерские заведения,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Нападение произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Четверо мужчин в масках ворвались в букмекерское заведение и угрожая персоналу пистолетом, ножом и газовым баллончиком, забрали две тысячи рублей. В это время две соучастницы преступления ожидали подельников в автомобиле. Все подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что задержанные причастны еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в Новосибирске. Предварительно установлено, что организатором группы является 21-летняя женщина, которая до этого работала в одном из таких заведений.

— Так 15 декабря они же совершили разбойное нападение на улице Новогодней, где их добычей стали около 60 тысяч рублей, а 10 января — на улице Кирова они забрали не меньше 70 тысяч рублей. По обоим фактам уже возбуждены уголовные дела по статье — разбой,- добавили в ведомстве.

Все задержанные сейчас находятся под стражей. Проводится расследование.