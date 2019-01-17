Погода на день в Новосибирске: 17 января будет минус 10 градусов и скользко на дорогах

СЕГОДНЯ 03:52 2019-01-17T03:52:57+03:00

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Сегодня в городе будет относительно морозно, до минус 15 градусов и без осадков.

— В четверг, 17 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 10-12 градусов, к ночи похолодает до минус 13-15 градусов,- сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по востоку местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 10-15 градусов, ночная будет около минус 12-17 градусов, при прояснениях возможно понижение до минус 27 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем будет минус 11 градусов, к ночи опустится до минус 17 градусов. К выходным в городе еще заметнее потеплеет, температура днем составит минус 4-5 градусов.