Встреча отважных: спасатели со всей Сибири соберутся для обмена опытом
В Новосибирске пройдет встреча руководителей подразделений МЧС Сибирского федерального округа. Они обсудят итоги года по работе над предупреждением ЧС. В программе обсуждение предупреждений чрезвычайных ситуаций, противопожарная защита, новые подходы профилактической работы, внедрение новых технологий и многое другое.
— В ходе мероприятия начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов презентует единственное в своем роде в России мобильное приложение «Советы спасателя», признанное лучшим в округе по итогам Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества -2018», — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.
Итоги работы будут подробно проанализированы 18 январи при участии аппарата полномочного представителя президента по СФО, также в ходе работы собрания будут озвучены планы работы на следующий год.