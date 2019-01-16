Встреча отважных: спасатели со всей Сибири соберутся для обмена опытом

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-16T15:08:51+03:00

Они поговорят о новых подходах профилактической работы, современных технологиях по обучению населения, предупреждении ЧС

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В Новосибирске пройдет встреча руководителей подразделений МЧС Сибирского федерального округа. Они обсудят итоги года по работе над предупреждением ЧС. В программе обсуждение предупреждений чрезвычайных ситуаций, противопожарная защита, новые подходы профилактической работы, внедрение новых технологий и многое другое.

— В ходе мероприятия начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов презентует единственное в своем роде в России мобильное приложение «Советы спасателя», признанное лучшим в округе по итогам Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества -2018», — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Итоги работы будут подробно проанализированы 18 январи при участии аппарата полномочного представителя президента по СФО, также в ходе работы собрания будут озвучены планы работы на следующий год.