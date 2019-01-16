Летел связанным на полу: авиадебошира на рейсе Бангкок-Новосибирск замотали скотчем

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-16T14:33:56+03:00

До этого он размахивал руками и матерился [видео]

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ЧП случилось 15 январе в самолете, летевшем из Бангкока в Новосибирск. 26-летний пассажир начал нецензурно ругаться, размахивать руками. Молодого человека попросили успокоиться, но слова не подействовали. В результате к мужчине пришлось применить физическую силу.

Подробности в соцсетях сообщил другой пассажир — Павел Макаров.

— Полет проходил штатно, пока на третьем часу полета один из пассажиров не начал вызывающе себя вести и хамить. Я обратил на него внимание еще в начале по большой полупустой бутылке вискаря и странному поведению, — пишет Павел.

Мужчина рассказал, что сначала экипаж пытался успокоить буйного человека словами, но ничего не вышло. Командир воздушного судна озвучил три варианта развития событий: дебошир должен успокоится сам, по прилету его передают полиции, либо самолет садится на территории Китая или Монголии.

Успокаивать дебошира решено было всем салоном. Люди усмирили молодого человека, связали его ремнями, веревками и скотчем. В результате буйному пассажиру пришлось лететь остаток пути связанным на полу.

— Красавчик немного пострадал, в результате чего искали по салону врача. Как рассказали ребята, сидевшие рядом с ним, наш герой только просидел 2 года в тайской тюрьме и был депортирован, — продолжает рассказ Павел.

В Толмачево авиадебошира уже ждали сотрудники полиции.

— Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево, где в отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», — сообщили в транспортной полиции.