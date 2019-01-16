Заболели только не привитые: сибиряки продолжают подхватывать грипп
За первые недели 2019 года простудой переболели 13,4 тысячи человек
Напомним, что в 2018 году от гриппа вакцины были бесплатно поставлены почти 1,5 миллионам жителей Новосибирской области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новосибирской области специалисты продолжают следить за ситуацией с простудой и гриппом. Новый год - новые цифры и заболевшие сибиряки.
— За 2 недели года ОРВИ переболели 13,4 тысячи человек, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. — Такой показатель ниже эпидемического порога на 8,4%.
Также врачи зафиксировали несколько случаев гриппа и отметили:
— Заболевшие не были привиты.
Напомним, что в 2018 году вакцины от гриппа были бесплатно поставлены почти 1,5 миллионам жителей Новосибирской области.