2019-01-16T13:38:40+03:00
Здоровье

Заболели только не привитые: сибиряки продолжают подхватывать грипп

За первые недели 2019 года простудой переболели 13,4 тысячи человек
Александра БРУНЯ
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Напомним, что в 2018 году от гриппа вакцины были бесплатно поставлены почти 1,5 миллионам жителей Новосибирской области.Напомним, что в 2018 году от гриппа вакцины были бесплатно поставлены почти 1,5 миллионам жителей Новосибирской области.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новосибирской области специалисты продолжают следить за ситуацией с простудой и гриппом. Новый год - новые цифры и заболевшие сибиряки.

— За 2 недели года ОРВИ переболели 13,4 тысячи человек, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. — Такой показатель ниже эпидемического порога на 8,4%.

Также врачи зафиксировали несколько случаев гриппа и отметили:

— Заболевшие не были привиты.

Напомним, что в 2018 году вакцины от гриппа были бесплатно поставлены почти 1,5 миллионам жителей Новосибирской области.

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