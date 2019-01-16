Ее задушили: эксперты назвали причины гибели автомобилистки из Бердска

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-16T13:13:31+03:00

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Родственники убитой Ирины Синельниковой получили официальное заключение судебно-медицинской экспертизы из Новосибирска.

— В пункте о причинах смерти женщины значится: «Механическая асфиксия при удавлении». В графе «о внешней причине смерти при травмах», указывается: «Нападение путем удавления», - приводит результаты экспертизы бердская газета «Свидетель».

В суде, который состоялся в понедельник, 14 января, также была озвучена версия следователей о том, что указанные фигуранты использовали при нападении на Ирину электрошокер и удавку.

Напомним, Бердский районный суд избрал меру пресечения для предполагаемых убийц Ирины Синельниковой. Оба мужчины, которые также оказались жителями Бердска, заключены под стражу на срок 1 месяц 27 дней.

Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу об убийстве 34-летней бердчанки. Фото: Свидетель.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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