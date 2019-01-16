Легенда в городе: в Новосибирск из Лаоса прибыли советские танки Т-34

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-16T11:16:56+03:00

Сегодня на станцию «Новосибирск-Главный» проездом прибыл эшелон с 30 советскими танками Т-34

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Железнодорожный эшелон с танками Т-34 прибыл в город сегодня, 16 января из Лаоса. В праздничной встрече, которая прошла на Главном Вокзале, принял участие заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

— Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества между Минобороны РФ и Минобороны Лаоса. До этого танки стояли на вооружении лаосской армии. Сейчас советские танки перевозятся по железной дороге от станции «Раздольное» Дальневосточной железной дороги до станции «Нара» Московской железной дороги. Планируется, что танки будут использоваться в торжественных парадах, съемках кино, а также выставляться в качестве музейных экспонатов, - рассказали в пресс-службе Правительства НСО.

В торжественном митинге в честь танков, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство 41-й общевойсковой армии, представители Правительства Новосибирской области, военно-патриотических движений, молодежных и ветеранских организаций. Также на перроне прошла праздничная концертная программа.

Легендарные Т-34 едут в Московскую область.Фото: Даба ДАБАЕВ

— Это событие является продолжением истории. Поздравлю всех со знаменательным событием — возращением на Родину символа Победы в Великой Отечественной войне — танков Т-34, - подчеркнул замгубернатора в праздничной речи.

Договоренность о передаче танков Т-34 России армией Лаоса была достигнута в ходе визита Министра обороны РФ в государстве Азии в начале 2018 года. 9 января судно с тремя десятками танков прибыло во Владивосток, откуда и отправилось по железной дороге в Московскую область.