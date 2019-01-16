Шикарные траты: директора новосибирского дома культуры увольняют после покупки iPhone Х

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-16T10:42:05+03:00

Надежда Лобанова пока значится в руководителях ДК Октябрьской революции на сайте учреждения. Фото: kobra1928nsk.ru.

Минкультуры региона проводит проверку работы ДК им. Октябрьской революции, а его директора увольняют

Изменить размер текста: A A

Министерство культуры Новосибирской области инициировало увольнение руководителя Дома культуры им. Октябрьской революции Надежды Лобановой.

— Проведенная в Доме культуры летом 2018 года проверка вскрыла нарушения, связанные с нецелевым использование бюджетных средств: были установлены факты незаконного начисления зарплат и премий при отсутствии экономии средств. Помимо этого оплата некоторых ремонтных работ по ряду договоров была необоснованна завышена,- рассказали в пресс-службе администрации Новосибирской области.

Во время проверки учреждения в декабре нашли нарушения в актах, касающихся оплаты труда, штатного расписания и прочие. Комиссией министерства культуры Новосибирской области установлен конфликт интересов в учреждении. Директору ДК Надежде Лобановой за нарушение трудовой дисциплины было объявлено дисциплинарное взыскание.

Напомним, в конце ноября прошлого года ДК имени Октябрьской революции приобрел iPhone последней модели в цвете «серебро». Счет на оплату 89 900 рублей был выставлен поставщиком телефонов — ООО «ТСД» и подписан директором ДК — Надеждой Лобановой. Зачем Дому культуры iPhone последней модели Лобанова тогда отказалась, заявив, что ДК Октябрьской революции зарабатывает немалые деньги, которые учреждение имеет право тратить как хочет.

— На основании проверок и детального анализа ситуации принимаются соответствующие решения, в том числе — кадровые, — добавил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В настоящий момент министерством культуры Новосибирской области инициирован вопрос об увольнении директора.