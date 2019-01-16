Неделя без вестей: в Ленинском районе пропал высокий новосибирец плотного телосложения

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-16T10:09:32+03:00

Мужчину видели в последний раз в Ленинском районе. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

О местонахождении мужчины ничего не известно уже шесть дней

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 51-летнего Сергея Щетинина. В последний раз в его видели на прошлой неделе, 10 января в Ленинском районе.

— Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, серые глаза. В день пропажи был одет в куртку (цвет неизвестен), черные спортивные штаны, темные ботинки. Темно-серую трикотажную шапку,- говорится в ориентировке.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Сергей Щетинин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.