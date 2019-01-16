В деревне появился врач: новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Маслянинском районе
В деревне Александровка завершили строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Теперь врач может принимать пациентов в современном и просторном здании, ведь его площадь чуть более 140 квадратных метров. На его строительство потратили 9,5 миллионов рублей.
— Медицинской помощью будут обеспечены 416 человек, — отметил Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области.
Врач сможет принимать до 15 человек за смену. Также в ФАПе предусмотрено помещение для проживания медика.
В ближайшее время новые ФАПы будут открыты еще в шесть деревнях региона. Также в этом году запланировано строительство еще 27 медицинских строений, на которые выделено 300 миллионов рублей.