В деревне появился врач: новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Маслянинском районе

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-16T09:39:42+03:00

На строительство здания для приема пациентов и проживания медика потратили почти 10 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В деревне Александровка завершили строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Теперь врач может принимать пациентов в современном и просторном здании, ведь его площадь чуть более 140 квадратных метров. На его строительство потратили 9,5 миллионов рублей.

— Медицинской помощью будут обеспечены 416 человек, — отметил Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области.

Врач сможет принимать до 15 человек за смену. Также в ФАПе предусмотрено помещение для проживания медика.

В ближайшее время новые ФАПы будут открыты еще в шесть деревнях региона. Также в этом году запланировано строительство еще 27 медицинских строений, на которые выделено 300 миллионов рублей.