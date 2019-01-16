Меха на 350 тысяч: 17-летняя дочь украла у матери шубы и сдала их в ломбард

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-16T09:33:17+03:00

Дочь сдала шубы матери в ломбард и попала под статью. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Из квартиры пропали две шубы: женщина обратилась с заявление о краже в полицию

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Полиция выяснила, что шубы украла 17-летняя дочь потерпевшей и сдала их в одни из ломбардов Новосибирска.

— В понедельник, 14 января из квартиры в доме по улице Гоголя у женщины были украдены две меховые шубы, общая стоимость которых 350 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Вскоре сотрудники отдела полиции № 1 «Центральный» установили и задержали подозреваемую в краже меховых изделий. Ей оказалась 17-летняя дочь потерпевшей, которая сдала похищенное в ломбард. Во время обыска полицейские изъяли украденные шубы и вернули владельцу.

При этом в полиции отметили, что ранее девушка не привлекалась, судимостей не имела.

— Возбуждено уголовное дело по статье — кража. Проводится расследование,- добавили в МВД.