Меха на 350 тысяч: 17-летняя дочь украла у матери шубы и сдала их в ломбард
Полиция выяснила, что шубы украла 17-летняя дочь потерпевшей и сдала их в одни из ломбардов Новосибирска.
— В понедельник, 14 января из квартиры в доме по улице Гоголя у женщины были украдены две меховые шубы, общая стоимость которых 350 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Вскоре сотрудники отдела полиции № 1 «Центральный» установили и задержали подозреваемую в краже меховых изделий. Ей оказалась 17-летняя дочь потерпевшей, которая сдала похищенное в ломбард. Во время обыска полицейские изъяли украденные шубы и вернули владельцу.
При этом в полиции отметили, что ранее девушка не привлекалась, судимостей не имела.
— Возбуждено уголовное дело по статье — кража. Проводится расследование,- добавили в МВД.