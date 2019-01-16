2019-01-16T10:50:27+03:00
Общество

«Голос похож на Рианну»: Максим Фадеев предложил сибирячке с редким именем сольный проект

20-летняя Доно Насырова попыталась стать солисткой группы Serebro
Надежда ЯРКОВА
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Доно Насырова из Новосибирска получила предложение о сольной работе с Фадеевым. Стоп-кадр с youtube.com.Доно Насырова из Новосибирска получила предложение о сольной работе с Фадеевым. Стоп-кадр с youtube.com.
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20-летняя Доно Насырова из Новосибирска пришла на кастинг нового состава группы Serebro, а получила предложение о сольной работе с Фадеевым.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев и команда музыкального лейбла Malfa объявили о наборе нового состава женской поп-группы Serebro. Кастинг проходит в формате реалити-шоу. Участие в нем принимают девушки из разных городов России, в том числе и из Новосибирска - 20-летняя Доно Насырова. В пятом выпуске, где девушек слушали в звукозаписывающей студии, по итогам отобрали три тройки девушек, которые прошли дальше. Сибирячка оказалась последней из 12 девушек, которых слушали в этот день. На прослушивании Доно исполнила песню на английском языке — Chico Loco. Сидевший в тайной комнате Максим Фадеев сказал: «Ну вот и все», когда она запела.

— У тебя классный резонатор, похожий на Рианну. Острый, звонкий. Хороший голос,- отметил по окончании пения музыкальный продюсер лейбла Malfa Даниил Бабичев.

Сама Дано оценила свое пение хорошо, несмотря на волнение.

— А про то, что голос похож на Рианну — это мне все говорят,- добавила сибирячка.

Объявляя результаты прослушивания, начали с Доно.

— На этом этапе кастинга, к сожалению, твое участие закончилось. Команда Malfa и Максим Фадеев предлагают тебе сольный проект, - заявил Даниил Бабичев.

Доно не сразу поверила услышанному, подумав, что это шутка. Однако ее заверили, что все серьезно. Теперь девушку ждет работа в лейбле.

Рианна — американская R&B - и поп-певица. Она является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов.

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